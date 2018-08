Dur, très dur, trop dur pour les Français en Ligue des champions, par Pierre Ménès

Le PSG n’est pas particulièrement verni par les tirages au sort de la Ligue des champions. Après s’être «tapé» Barcelone et le Real Madrid en 8es de finale ces deux dernières saisons, le club de la capitale a hérité, ce jeudi, d’un groupe très pénible.

Mis à part l’Etoile Rouge de Belgrade, les Parisiens devront se coltiner Naples, une équipe solide entraînée par Carlo Ancelotti, qui connait très bien Paris, et Liverpool, finaliste la saison dernière, et qui était le gros morceau du chapeau 3 à éviter impérativement. Ce sera un beau duel d'entraîneurs allemands entre Thomas Tuchel et Jurgen Klopp. Évidemment, le PSG a les moyens de remporter tous ses matchs, mais il pourrait aussi y laisser des plumes.

Au moins, avec ce groupe relevé, Thiago Silva et ses coéquipiers auront le mérite d’être tout de suite dans le bain et cela pourrait leur servir d’excellente préparation pour les 8es de finale. Mais encore faut-il se qualifier…

Ce sera tout aussi compliqué pour Monaco avec l’Atlético Madrid et le Borussia Dortmund, qui semblent nettement au-dessus. Même si, pour le moment, les contours de la formation monégasque sont tellement flous qu’il est difficile de savoir à quel niveau elle sera dans quelques semaines.

Enfin, Lyon est tombé dans une poule également difficile avec l’ogre Manchester City, le Shakhtar Donetsk, toujours très performant dans les phases de poules à un moment où le championnat ukrainien est à plein régime, et Hoffenheim, une équipe allemande à prendre très au sérieux. Mais avec du talent, l’OL a les moyens de faire quelque chose.

En tout cas, il sera très compliqué d’avoir trois équipes françaises en 8e au mois de février.