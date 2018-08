Ligue 1 : Dijon, la sensation de ce début de saison

Il n’y a que le PSG qui fait aussi bien. Dijon est la seule formation, avec le club de la capitale, qui compte neuf points après trois journées de Ligue 1.

Et le DFCO, qui reste sur une probante victoire à Nice (0-4), compte bien enchaîner avec la réception de Caen, samedi, lors de la 4e journée, et continuer à titiller Paris. «Le classement, on le prend en photo, ce n’est que du bonheur, on profite», a confié Olivier Dall’Oglio, qui semble avoir trouvé la recette pour que la mayonnaise prenne cette saison.

Reste désormais au club bourguignon, qui a enregistré cette semaine l’arrivée de l’international belge Laurent Ciman, à consolider cette dynamique. D’autant que le calendrier plaide en sa faveur.

Après la réception des Caennais, ce sont les Angevins (19e) qui se rendront au stade Gaston Gérard. Olivier Dall’Oglio prévient toutefois qu'il «va falloir être très vigilant», pour éviter de redescendre trop vite sur terre.