Le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions aura lieu jeudi 30 août. Suivez-le en direct sur le site CNews.fr

Il aura lieu à partir de 18h et concernera trois clubs français : le PSG, l'AS Monaco et l'Olympique lyonnais. En tant que champion de France, le club parisien est placé dans le chapeau 1 alors que Monégasques et Lyonnais figurent dans le chapeau 3. Pour rappel, le Real Madrid est le triple champion en titre.