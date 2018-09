Ligue 1 : Paris se fait peur mais s'impose à Nîmes (4-2)

Le Paris Saint-Germain l'a emporté sur la pelouse du promu nîmois, 4-2. Une quatrième victoire du club parisien en championnat en autant de journées.

Deux semaines après avoir battu Marseille sur sa pelouse (3-1), Nîmes n'est pas passé loin d'un nouvel exploit dans son antre. Menés 2-0 à la mi-temps, ils ont réussi à revenir au score, à vingt minutes de la fin. Mais le rouleau compresseur parisien était trop fort.

Mbappé et Cavani ont permis au PSG de reprendre l'ascendant au score pour s'imposer au final 4 à 2.

Paris avait fait le plus dur en marquant deux buts en première période. Neymar et Angel Di Maria, sur un corner direct, permettaient au PSG d'avoir un avantage conséquent. Mais Nîmes a su revenir grâce une superbe frappe aux vingt mètres de Bobichon et un pénalty transformé par Savanier, accordé par l'arbitre après le recours à l'assistance vidéo.

Mbappé exclu en fin de match

Mais c'était sans compter sur Kylian Mbappé, auteur d'un début de saison tonitruant. Alors que le PSG était malmené dans son camp par le valeureux promu nîmois, un contre assassin trompait la défense des crocos.

A noter que le Champion du monde a été exclu en fin de match. Victime d'une faute, il a mal réagi et s'en est pris au joueur adverse coupable de l'obstruction. L'arbitre n'a pas hésité et a sorti un carton pour les deux protagonistes.

Un quatrième but d'Edinson Cavani dans le temps additionnel mettait fin aux ambitions de Nîmes.

L'attaquant parisien, bien lancé par Kimpembe, fusillait le gardien adverse, Paul Bernardoni qui ne pouvait rien. 3-2, et une quatrième victoire en autant de matchs, qui permet de conforter leur première place au classement de la Ligue 1.