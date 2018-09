US Open 2018 : à quelle heure et sur quelle chaine ?

La 135e édition de l’US Open se tient du lundi 27 août au dimanche 9 septembre à Flushing Meadows. L’intégralité du Grand Chelem américain sera à suivre en direct et en intégralité sur les chaînes du groupe Eurosport.

Tous les matchs sont retransmis sur Eurosport 1 et Eurosport 2, ainsi que sur les huit canaux Eurosport 360, qui permet d’avoir accès à une grande partie des rencontres. Ces chaînes sont accessibles sur abonnement payant et disponibles en exclusivité avec Canal (hors opérateurs locaux).

Du 1er tour aux huitièmes de finale, la prise d’antenne s’effectue à partir de 17h (heure française) jusqu’à la fin des rencontres. Les quarts de finale hommes et dames (mardi 4 et mercredi 5 septembre) sont, eux, diffusés à partir de 18h, alors que les demi-finales (vendredi 7 et samedi 8 septembre) sont retransmises à partir de 1h15. Enfin, la finale dames est programmée le samedi 8 septembre à 22h et la finale est à suivre le dimanche 9 septembre également à 22h.

Il est aussi possible de suivre sur Eurosport 1 les qualifications du dernier Majeur de la saison qui se déroulent du mardi 21 au vendredi 24 août.