Maroc-Malawi, éliminatoires de la CAN 2019 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le Maroc affronte le Malawi samedi 8 septembre dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2019. Une rencontre à suivre en direct et en intégralité sur beIN SPORTS 1 à partir de 22h.

Près de deux mois après leur aventure en Coupe du monde, que le Royaume retrouvé pour la première fois depuis vingt ans, la sélection marocaine retrouve le terrain avec une rencontre d’ores et déjà importante.

Les hommes d’Hervé Renard, qui est bien resté en poste après la campagne des Lions de l’Atlas en Russie ponctué par un nul brillant contre l’Espagne et deux défaites rageantes (contre l’Iran et le Portugal), ont l’impératif de battre l’équipe du Malawi pour leur deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2019.

Dans le chaudron de Casablanca

Placés dans le groupe B, les Marocains, qui feront sans leur capitaine Medhi Benatia, avaient perdu le premier match en juin 2017 face au Cameroun (1-0). Si le Cameroun est qualifié d’office en tant qu’organisateur de la compétition et également tenant du titre, les coéquipiers de Younès Belhanda devront se rattraper et réaliser un sans-faute pour décrocher leur ticket.

La rencontre aura lieu au Complexe Mohamed V de Casablanca où l’ambiance promet une nouvelle fois d’être bouillante. Une bonne chose pour les Lions de l’Atlas qui auront besoin de leur public.

A noter que le coup d’envoi aura lieu à 22h heure française (21h heure locale). Le match sera diffusé en direct sur beIN Sports 1. E au Maroc, sur la chaine Arryadia.