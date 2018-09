Equipe de France : un retour corsé pour les champions du monde

Ils vont étrenner leur deuxième étoile. Un peu moins de deux mois après leur sacre en Russie, les Bleus s’apprêtent à faire leur grand retour sur le terrain, ce jeudi, pour le coup d’envoi de la toute nouvelle Ligue des nations.

Et pour cette remise en action, les champions du monde auront face à eux un adversaire de choix avec l’Allemagne, championne du monde 2014 et revancharde après son élimination dès le 1er tour au Mondial, le tout dans une Allianz Arena de Munich qui affichera complet. Difficile de faire mieux pour mettre à l’épreuve leur nouveau statut et se remotiver après ce fabuleux été.

«La motivation doit être là, le stade sera plein, c’est l’équipe d’Allemagne. (…) Ce n’est pas parce que ça s’est mal passé que sa valeur a chuté. Ça reste une équipe de haut niveau», a insisté Didier Deschamps, qui devrait aligner le même onze de départ que celui de la finale, à l’exception d’Hugo Lloris (forfait) qui sera remplacé dans la cage française par Alphonse Areola.

«Ce titre (de champion du monde) doit être une force. C’est quelque chose qui donne encore plus de confiance, tout en ayant conscience qu’en face de nous, il va y avoir de la difficulté. Il ne faut pas s’endormir, a-t-il ajouté. Mais je n’ai pas senti de relâchement, au contraire c’est le bonheur d'être ensemble, de faire les choses ensemble comme d'habitude avec la compétition qui nous attend, face à un adversaire de qualité».

Et que le sélectionneur tricolore se rassure, ses joueurs semblent n’avoir rien perdu de leur soif de succès. «Peu importe que ce soit un amical, la Ligue des nations ou je ne sais quoi, a déclaré Antoine Griezmann dans l’Equipe. Il faut gagner. Peu importe la manière.» Un peu comme à la Coupe du monde…