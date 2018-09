Equipe de France : une nouvelle ère pour les Bleus

La page de la Coupe du monde quasiment tournée que les Bleus s’apprêtent déjà à en écrire une nouvelle. Elle s’ouvrira avec la nouvelle Ligue des nations, que Didier Deschamps et ses joueurs entameront, ce jeudi, avec un déplacement en Allemagne puis la réception des Pays-Bas, dimanche, au Stade de France.

Elle se poursuivra, en mars prochain, avec les qualifications pour l’Euro 2020. «Je ne veux pas diminuer la valeur de la Ligue des nations, mais le plus important, c'est quand même de se qualifier pour le prochain Euro», a souligné le sélectionneur français. Pour le début de cette nouvelle aventure, le sélectionneur français a décidé de faire confiance à ses champions du monde, à l’exception des gardiens Hugo Lloris et Steve Mandanda absents pour cause de blessure.

Un choix logique et de circonstance pour ce premier rassemblement un mois et demi après le sacre en Russie, mais le groupe tricolore pourrait évoluer dans les prochaines semaines. Le statut de champion du monde ne garantit en rien une présence assurée en Bleu. «La porte n’est pas fermée. Ceux qui étaient à la Coupe du monde ont ça pour eux. A eux de maintenir leur niveau de performance. Plus le noyau dur sera nombreux, mieux ce sera, mais ça n’empêche pas que d’autres peuvent arriver», a insisté Deschamps.

La principale interrogation concerne le style de jeu de l’équipe de France, basé en grande partie sur la solidité et l’efficacité aux dépens du spectacle. Deschamps sera-t-il prêt à faire le faire évoluer ? «On peut toujours améliorer certains secteurs, a-t-il confessé. (…) Il n'y a pas de chantier mais une évolution possible.» Le changement, c’est maintenant ?