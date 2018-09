Ryder Cup 2018 : mode d’emploi de la prestigieuse compétition

Alors que la 42e édition de la Ryder Cup se déroulera à Saint-Quentin en Yvelines du vendredi 28 au dimanche 30 septembre, voici tout ce qu’il faut savoir sur cette compétition qui réunit la crème des golfeurs.

Depuis quand existe la Ryder Cup ?

Cette compétition qui existe depuis 1927 est le troisième évènement sportif le plus médiatisé au monde. Plus grande compétition mondiale de golf, elle réunit les meilleurs joueurs au monde à savoir 12 Américains contre 12 Européens.

Comment sont formées les équipes ?

Chaque capitaine sélectionne, selon différents critères, douze joueurs pour former son équipe. Il y en a huit qui sont directement retenus grâce à un classement dédié à la Ryder Cup pour chaque camp. Quatre autres sont ensuite choisis par le capitaine.

Comment se déroule la compétition ?

Il existe trois parties durant la compétition. Tout d’abord, le fourball (vendredi et samedi matin) où deux équipes de deux joueurs s’affrontent. Chacun joue sa balle et le joueur qui termine un trou dans le plus petit nombre de coups fait gagner le point à son équipe. Il y a ensuite le foursome (vendredi et samedi après-midi) où là aussi deux équipes de deux joueurs sont opposés sauf qu’il n’y a que deux balles en jeu. Les joueurs jouent alternativement la balle de leur équipe et celle qui finit le trou dans le plus petit nombre de coups gagne le point. Enfin, le week-end se termine par le simple (dimanche) où deux joueurs sont opposés. Le joueur qui finit le trou dans le plus petit nombre de coups gagne le point.

Comment sont comptabilisés les points ?

Au total 28 points sont mis en jeu pendant l’épreuve. La première équipe atteignant 14 points et demi l’emporte. En cas d’égalité à 14 points partout, ce sont les tenants du titre qui conserve leur couronne. Pour rappel, les Etats-Unis sont les tenants.

Que remporte l’équipe gagnante ?

Un trophée seulement. L’équipe victorieuse n’empoche en effet aucun euro (ou dollar).

A qui appartient la silhouette sur le couvercle de la Ryder Cup ?

Il ne s’agit pas de Samuel Ryder (le créateur du tournoi) mais d’Abe Mitchell, son professeur particulier. Samuel Ryder avait en effet commandé un trophée en or 14 carats à la bijouterie Mappy & Webb de Londres. Au sommet de la Coupe, Ryder a fait représenter Abe Mitchell.