Toulon - Castres, 3e journée de Top 14 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le RCT reçoit Castres en clôture de la 3e journée de Top 14, dimanche 9 septembre. Un choc à suivre en direct sur Canal+ à partir de 16h50.

 La mayonnaise n’a pas encore pris du côté du Rugby club toulonnais. Avec deux défaites en autant de rencontres (face au Racing 92 et à Pau), le début de saison 2018-2019 est pour le moins compliqué.

Mourad Boudjellal a confiance

Et pour ne rien arranger, le RCT reçoit dimanche le champion de France en titre, Castres, lors de la 3e journée de Top 14. L’occasion pour les hommes de Patrice Collazo, arrivé sur les bords de la Rade cet été en provenance de La Rochelle, de se réveiller.

«J’ai totalement confiance en mon staff et en mes joueurs, a d’ailleurs confié le président Mourad Boudjellal. Il y a une période d’adaptation, mais ça va payer…» Un succès face aux Castrais, en pleine confiance après des victoires à Montpellier et face à Lyon, permettrait aux Varois de lancer enfin leur saison. Mais aussi de s’éviter un éventuel début de crise. A Mathieu Bastareaud et ses coéquipiers de relever la tête.