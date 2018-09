PES 2019 : du très beau jeu en perspective

La célèbre simulation «PES 2019» est disponible sur consoles et PC depuis quelques jours. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce nouveau cru va en plaire à plus d'un.

La montée en puissance se précise pour PES, dont l’édition 2019 est disponible. Une nouvelle saison pour la franchise, qui s’appuie sur la réussite de l’opus 2018. Il faut souligner, d’entrée de jeu, que le gameplay marque une nouvelle fois les esprits.

David Beckham en guest

Et que dire des animations ? Si la modélisation des joueurs et des stades est toujours aussi impressionnante, les «à-côtés» ont été particulièrement travaillés. Que ce soit le gardien qui s’en prend à sa défense, les attaquants qui crient au scandale sur un hors-jeu, les célébrations après un but ou encore les duels aériens très réalistes, tous apportent un véritable plus.

Quelques points restent toutefois à déplorer comme les commentaires parfois en décalage, ainsi que la perte de quelques licences (Ligue des champions et Ligue Europa au profit du concurrent Fifa). Mais la possibilité de jouer avec des légendes comme David Beckham rattrape la chose. Et, globalement, PES 2019 devraient ravir les habitués de Konami et attirer de nouveaux joueurs.

PES 2019, Konami, disponible sur PS4, Xbox One et PC.