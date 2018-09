Ligue des nations : les Bleus s'imposent et font la fête au stade de France

L'équipe de France a battu les Pays-Bas (2-1) dimanche lors de la 2e journée de la Ligue des nations. Des retrouvailles réussies avec le public tricolore.

L’équipe de France a fêté comme il se doit ses retrouvailles avec son public. Les champions du monde, qui ont été accueilli chaleureusement par les 80 000 spectateurs du stade de France, ont battu les Pays-Bas (2-1) lors de la 2e journée de la Ligue des nations.

Et s’il n’y a pas eu de festival de buts comme lors du dernier affrontement face aux Bataves l’an dernier (4-0), les Bleus ont toutefois régalé les supporters. Notamment lorsque le chouchou du peuple français, Kylian Mbappé a ouvert la marque dès le quart d’heure de jeu (son huitième but sous le maillot tricolore) sur une passe de Blaise Matuidi. Néanmoins, la fête aurait pu être gâcher par les Néerlandais qui ont profité du manque de réussite des Tricolores devant le but pour revenir au score grâce à Ryan Babel (67e).

Olivier Giroud a marqué

Mais il était écrit que la soirée serait belle. Et finalement, c’est Olivier Giroud, muet depuis dix matchs et que Didier Deschamps allait faire sortir - Ousmane Dembélé était au bord du terrain, prêt à entrer en jeu -, qui a offert la victoire (75e) et la première place du groupe A. L’attaquant de Chelsea en profitait pour dépasser Zinedine Zidane au classement des buteurs de l’équipe de France (32 contre 31).

Les champions du monde deux étoiles pouvaient ainsi communier avec leur public. Entre les chansons de Magic System et Vegedream qui ont rythmé leur parcours ainsi que celles en l’honneur des joueurs (Pavard, Umtiti, Kanté), les Bleus et le staff technique qui ont fait rêver toute la France, ont présenté la Coupe du monde et ont eu le droit à une magnifique standing ovation. Méritée.