Tour d’Espagne : le tour de force de Thibaut Pinot

Il avait donné rendez-vous aux Lacs de Covadonga. Thibaut Pinot a répondu présent, ce dimanche, sur les pentes de ce monument du Tour d’Espagne.

A six kilomètres de l’arrivée de cette 15e étape, l’une des plus belles de cette édition, le Français a percé le brouillard et profité du marquage entre les favoris pour s’envoler vers la victoire, la 4e pour le clan tricolore sur cette Vuelta. «C’était le plan que j’avais prévu. Je savais qu’avec 2’45’’ de retard au général, je ne représentais pas un danger immédiat. Si j’attaquais, ils n’allaient pas venir me chercher, ils allaient se marcher dessus. (…) Avec mes 15 secondes d’avance, au vu de ma forme, je savais que ça allait le faire», a-t-il confié toute à sa joie au micro d'Eurosport.

Une joie décuplée par son entrée dans le cercle des coureurs à avoir remporté une étape sur le trois Grands Tours, après ses succès à l’Alpe d’Huez sur le Tour de France en 2015 et à Asiago sur le Giro en 2017. «Ça représente beaucoup pour moi, je ne réalise pas encore. C’est une belle et vraie victoire à la pédale, ça fait vraiment du bien. Elle va compter dans ma carrière, car je m’étais fixé l’objectif de gagner des étapes dans les trois Grands Tours», s’est félicité Pinot.

Et ce n’est peut-être pas encore fini. Après la journée de repos de lundi, il ne s’interdit pas d’attaquer à nouveau au cours de la dernière semaine de course pour s’offrir une nouvelle victoire d’étape et remonter au classement général, où il occupe désormais la 7e place à 2’10 du leader Simon Yates, toujours en rouge. «Je vais donner le maximum jusqu’à Madrid et on verra si c’est pour une étape ou le général», a-t-il glissé.