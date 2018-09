Vidéo : le geste fou de ce pilote de moto en pleine course

C’est du jamais vu. En pleine course, au Grand Prix de San Marin de Moto 2, ce dimanche, le pilote italien Romano Fenati a appuyé sur la poignée de frein de son compatriote Stefano Manzi au cours d'un dépassement.

Un geste complètement fou et surtout très dangereux qui aurait pu avoir de graves conséquences. Mais Manzi, malgré une embardée, est parvenu à maîtriser sa moto et évité une lourde chute avant de devoir abandonner à sept tours de l’arrivée. Fenati n’a pas non plus terminé la course.

Après avoir revisionné les images, la direction de course lui a agité le drapeau noir, synonyme de disqualification, alors qu’il était dans le dernier tour. Il a également été suspendu pour le Grand Prix d’Aragon dans quinze jours puis celui de Thaïlande (7 octobre).

Romano Fenati, connu pour son caractère bien trempé et notamment ses prises de bec avec Valentino Rossi, n’en est pas à son premier fait d’armes. Il y a trois ans, il avait déjà écopé de trois points de pénalité pour avoir asséné un coup de pied au Finlandais Niklas Ajo au Grand Prix d’Argentine.