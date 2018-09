Le combat Gennady Golovkin – Saul Alvarez : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

La revanche tant attendue entre Gennady Golovkin et Saul Alvarez aura lieu dans la nuit du samedi 15 au dimanche 16 septembre. Le combat sera à suivre en direct sur beIN SPORTS 1 à partir de 1h55.

Un an après les deux boxeurs se retrouvent enfin. Le 16 septembre 2017, le Kazakh et le Mexicain s’étaient affrontés dans un combat de l’année qui s’était achevé sur un match nul très controversé.

Revanche croustillante

Car si le combat avait tenu toutes ses promesses, il avait toutefois été terni par la décision des arbitres. Et notamment le troisième juge qui avait fait scandale en accordant huit points d’avance à « Canelo » lui permettant de revenir à égalité, ce qui n’avait satisfait aucun des deux combattants.

C’est donc une revanche croustillante qui s’annonce à Las Vegas entre le Kazakh (36 ans), toujours invaincu avec 38 victoires (34 K-O) pour un match nul et qui remettra en jeu ses ceintures WBA et WBC au Mexicain (28 ans) qui possède un bilan de 49 succès (34 K-O) pour 1 défaite (face à Floyd Mayweather) et 2 nuls. Et cette fois, c'est personnel entre les deux hommes.