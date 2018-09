Nice-Rennes, 5e journée de Ligue 1 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L'OGC Nice reçoit Rennes, vendredi 14 septembre, en ouverture de la 5e journée du championnat de France de Ligue 1. La rencontre sera diffusée en direct et en intégralité sur beIN Sports à partir de 19h.

Au-delà d'opposer deux formations aux styles de jeu séduisants, le premier match de cette 5e journée marque le retour d'Hatem Ben Arfa à Nice, le club qui l'avait relancé en 2015-2016 avant qu'il n'aille se perdre au PSG.

Après près d'un an et demi sans disputer la moindre rencontre de haut niveau, Ben Arfa a débarqué en Bretagne à la toute fin du mercato. Son intégration s'est manifestement bien passée et le joueur affiche un niveau de forme suffisament bon pour que Sabri Lamouchi le convoque dans son groupe de 19 joueurs pour ce déplacement sur la Côte d'Azur.

Peut-il postuler à une place de titulaire face aux Aiglons ? Sans répondre directement à la question, le coach rennais a néanmoins considéré cette semaine qu'«Hatem n'avait pas besoin de 90 minutes pour faire gagner son équipe». Une façon de dire que son nouveau poulain devrait vraisemblablement commencer la rencontre sur le banc de touche avant de bénéficier de ses premières minutes de temps de jeu sous la tunique noire et rouge.