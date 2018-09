Ligue 1 : Lyon, Monaco, la jouer comme Paris pour préparer l'Europe

Un dernier match avant l'Europe: comme , vainqueur facile (4-0) de Saint-Etienne, Lyon et Monaco vont répéter leurs gammes ce week-end sur les pelouses de Ligue 1, lors d'une 5e journée qui précède le début de la phase de poules de la prestigieuse Ligue des champions.

A quatre jours de son déplacement à Liverpool, Paris a fait le plein de confiance malgré l'absence de Neymar, qui n'avait «pas dormi» la veille selon son entraîneur, en infligeant aux Stéphanois leur première défaite de la saison. Lyon et Monaco, vaincus lors de la précédente journée, devront relever la tête.

Paris, la tête au rouge

Cinq sur cinq pour Paris, qui peut désormais se tourner vers Liverpool, première étape de sa campagne européenne. «On ne peut pas préparer tactiquement les situations qu'il y aura à Anfield, ce sont des adversaires complètement différents et j'espère que personne ne pense à mardi», avait averti l'entraîneur Thomas Tuchel.

Lequel a confié avoir «quelques idées» pour défier Liverpool. «Mais ce n'est pas fini, je dois parler avec les joueurs importants et regarder le match de Liverpool demain (samedi) contre Tottenham», a-t-il exposé après la victoire de son équipe.

Peu de temps auparavant, Nice avait arraché un deuxième succès consécutif en battant Rennes (2-1), grâce à des réalisations de Allan Saint-Maximin (77e) et Pierre Lees-Melou (89e) pour se repositionner en 8e position. Quant au PSG, il est plus que jamais leader tandis que les Verts plongent en 12e position.

Lyon et Monaco au rebond

[PHILIPPE DESMAZES / AFP/Archives]

Samedi, Lyon et Monaco doivent relever la tête après leurs défaites respectives à domicile face à Nice (0-1) et Marseille (2-3). Une victoire à Caen pour les premiers (17h00), à Toulouse pour les seconds (20h00), leur permettrait de remonter au classement et, surtout, d'aborder plus sereinement les chocs européens qui les attendent.

Le vice-champion de France monégasque, 13e de l'exercice actuel, reçoit mardi l'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann, poids-lourd d'Espagne et vainqueur de la dernière Ligue Europa.

Quant à Lyon, au 8e rang de la Ligue 1, c'est un déplacement sur la pelouse du richissime Manchester City qui se profile mercredi. L'international français Moussa Dembélé, transféré à l'OL dans les dernières heures du mercato estival en provenance du Celtic Glasgow, pourrait disputer à Caen son premier match sous ses nouvelles couleurs.

Guingamp à Marseille, la peur du vide

[Valery HACHE / AFP/Archives]

En clôture dimanche soir (21h00), Guingamp tentera de décrocher ses premiers points de la saison mais la tâche s'annonce compliquée : les Bretons seront attendus de pied ferme au Vélodrome, à Marseille.

L'OM doit confirmer, deux semaines après sa victoire à l'arraché sur la pelouse de Monaco (3-2) qui l'a propulsé à la 5e place (7 pts, ex aequo avec Lille), à deux longueurs du podium occupé par Paris (12 pts), Dijon et Toulouse (9).

Mais les hommes de Rudi Garcia ne doivent pas se louper avant les deux prochaines échéances: face à l'Eintracht Francfort, jeudi pour son entrée en lice en Ligue Europa dans le huis clos du Vélodrome, puis le week-end prochain à Lyon.

Programme de la 5e journée:

Joués vendredi

Nice - Rennes 2-1

Paris SG - Saint-Etienne 4-0

Samedi

(17h00) Caen - Lyon

(20h00) Dijon - Angers

Amiens - Lille

Montpellier - Strasbourg

Toulouse - Monaco

Dimanche

(15h00) Nantes - Reims

(17h00) Bordeaux - Nîmes

(21h00) Marseille - Guingamp