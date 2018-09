Vidéo : Cristiano Ronaldo inscrit ses premiers buts officiels avec la Juventus Turin

Il aura donc fallu attendre la 4e journée du championnat italien pour voir le quintuple Ballon d’Or ouvrir son compteur.

Recruté pour plus de 100 millions d’euros par le club turinois en provenance du Real Madrid, le Portugais a ouvert la marque à la 50e minute après un cafouillage dans la surface avant de doubler la mise quinze minutes plus tard d’une frappe du gauche à l’entrée de la surface après un service de Sami Khedira.

Le champion d'Europe avec le Portugal en 2016 en a ainsi profité pour inscrire son 400e but en championnat depuis le début de sa carrière (3 avec le Sporting Lisbonne, 84 avec Manchester United, 311 avec le Real Madrid et donc 2 avec le Juve.

[VIDEO - BUT] Ça y est, Cristiano Ronaldo a (enfin) marqué son premier but avec la Juventus !



