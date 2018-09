Vidéo : le résumé du triomphe de Saul Alvarez contre Gennady Golovkin

Il a réussi. Saul Alvarez a mis fin au règne de Gennady Golovkin dans la catégorie des moyens de boxe, en lui infligeant sa première défaite de sa carrière professionnelle dans la nuit de samedi à dimanche.

A Las Vegas, pour ce « rematch » après un match nul controversé l’an dernier à la même époque, « Canelo » a été déclaré vainqueur de ce combat de l’année, aux points à l’issue des douze reprises (115-113, 115-113 et 114-114).

Devant les 21950 spectateurs dont LeBron James, Mike Tyson ou encore Denzel Washington, le Mexicain de 28 ans s’est emparé des titres WBC et WBA des moyens et a signé la 50e victoire de sa carrière, pour deux nuls et une défaite (face à Floyd Mayweather pour rappel). Il devient surtout le premier à faire plier « GGG » dont le palmarès comptait jusque-là 38 victoires, dont 34 avant la limite, et un nul.

Vers une revanche ?

« J’ai démontré que j’étais un boxeur qui appartenait à l’élite, c’est un grand boxeur, mais ses coups ne m’ont pas fait mal, je suis content, car c’est une victoire nette », a résumé Alvarez, qui avait été suspendu six mois après un contrôle antidopage positif alors que ce « rematch » devait avoir lieu le 5 mai dernier.

« Je ne dirais pas qui a gagné ce combat, car la victoire appartient à Canelo selon les juges, c’était un très beau combat, très enthousiasmant, mais je pense que j’ai mieux boxé que lui », a de son côté estimé Golovkin. « On n’a rien à reprocher à la décision des juges, a nuancé son entraîneur Abel Sanchez, cela s'est joué à peu et cela justifie donc une revanche. » « Si les gens le réclament, je suis prêt », a répondu Alvarez.