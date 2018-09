En plein match de football américain, un joueur prend ses affaires et arrête sa carrière

Revenu dans le vestiaire avec ses coéquipiers à la mi-temps du match de football américain entre Buffalo et Los Angeles, Vontae Davis a décidé de ne pas revenir sur le terrain et de prendre sa retraite.

Surpris et passablement énervé, l’un de ses partenaires a décrit la situation. «Je n’ai jamais vu cela, en équipes de jeunes, au lycée ou chez les pros, jamais. Il n’a rien dit à personne, j’ai découvert qu’il n’était plus là lorsqu’on est entrés sur le terrain pour la seconde mi-temps. On nous a dit qu’il prenait sa retraite, c’est tout».

Alors là c’est complètement dingue. À la mi-temps du match des #GoBills, le CB Vontae Davis a décidé d’arrêter de jouer et de prendre sa retraite. Il s’est changé et a quitté le stade. Wow pic.twitter.com/cFaWRVsIfr — NFL France (@FirstDownFR) 16 septembre 2018

Son entraineur aussi a dû composer avec ce forfait inédit. «Il a de lui-même quitté le match, il n’était pas blessé et il nous a fait savoir ensuite qu’il en avait fini avec le football».

Le physique ne suivait plus

Après la rencontre (perdue par son équipe des Buffalo Bills 31-20 face aux Los Angeles Chargers), Vontae Davis, a expliqué son choix dans un communiqué. «Ce n’est pas comme ça que j’imaginais mon dernier match de NFL. Mais aujourd’hui, sur le terrain, la réalité m’a frappé fort et vite : je ne devrais plus jouer». Évoquant les blessures et opérations qu’il a dû subir tout au long de sa carrière, il a indiqué ne plus avoir les capacités physiques pour jouer à son meilleur niveau.

«Je me suis demandé si cela valait encore la peine de faire tous ces sacrifices. (…) C’était une décision difficile, mais je suis en paix avec moi-même». Vontae Davis évoluait en tant que cornerback (poste défensif) et jouait en NFL depuis neuf ans, à Miami, Indianapolis puis Buffalo depuis l’hiver dernier.