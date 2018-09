Ligue des champions : pourquoi le PSG va battre Liverpool

Pour son entrée en Ligue des champions, ce mardi 18 septembre, le PSG a un déplacement périlleux à négocier du côté de Liverpool, dernier finaliste de la compétition. Mais voici des raisons plus ou moins objectives de croire à une victoire du club de la capitale à Anfield.

Parce que Paris ne perd jamais son premier match de Ligue des champions

Depuis l’arrivée des Qataris, le PSG n’a jamais perdu son premier match de poules dans la plus prestigieuse compétition européenne. Le club de la capitale s’est imposé à quatre reprises contre le Dynamo Kiev (4-1), l’Olympiakos (1-4), Malmö (2-0) et le Celtic Glasgow (0-5). Il a, en revanche, été tenu en échec à deux reprises par l’Ajax Amsterdam (1-1) et Arsenal (1-1). Une série que les hommes de Thomas Tuchel auront à cœur de prolonger dans le nord de l’Angleterre. Même si Liverpool est d’un tout autre calibre que leurs précédents adversaires rencontrés pour leurs débuts européens.

Parce que le PSG a gagné toutes ses rencontres cette saison

Les Parisiens réalisent un début de saison sans faute avec six victoires en autant de rencontres. Le champion de France en titre a aisément soulevé le Trophée des champions contre Monaco (4-0) avant de remporter ses cinq premiers matchs de championnat pour déjà en occuper tranquillement la tête avec cinq points d’avance sur Marseille, Lille et Toulouse. Mais les Reds peuvent en dire autant avec leurs succès en Premier League. Un des deux clubs devrait connaître sa première défaite, à moins qu’ils ne se séparent sur un match nul.

Parce que Neymar va marquer

Le capitaine de l’équipe du Brésil a été préservé pour le match de championnat contre Saint-Etienne. Mais avant d’être laissé au repos, le numéro 10 parisien restait sur une excellente dynamique. Sans compter le Trophée des champions, où il était remplaçant, Neymar a trouvé le chemin des filets dans tous les matchs qu'il a joué cette saison, que ce soit avec le PSG (Caen, Guingamp, Angers, Nîmes) et la Seleçao lors des deux derniers matchs amicaux (Etats-Unis, Salvador). A lui de perpétuer cette bonne habitude pour permettre à son équipe d’obtenir un bon résultat sur la pelouse de Liverpool.

Parce que Lyon et Marseille ont déjà créé l’exploit à Anfield

Sur la scène européenne, Liverpool est invaincu à domicile depuis seize rencontres (onze victoires, cinq nuls) et les clubs français ont toujours eu beaucoup de mal à Anfield avec onze défaites lors de leurs quatorze déplacements sur le terrain des Reds. Mais la mission ne s’annonce pas impossible. En 2007, l’OM a été le premier à réussir l’exploit de s’y imposer grâce à une magnifique réalisation de Mathieu Valbuena avant que Lyon ne parvienne à imiter le club phocéen deux ans plus tard. Et des victoires ont été décrochées à chaque fois en phase de groupes de la Ligue des champions. Au PSG de s’en inspirer.

Parce que Paris est invincible à l’extérieur

Hors de ses bases, le PSG est plutôt à l’aise. Du moins en termes de résultats. Pour retrouver trace de la dernière défaite du club parisien à l’extérieur, il faut remonter au 14 février dernier. Ce jour-là, Edinson Cavani et ses coéquipiers s’étaient inclinés face au Real Madrid (2-1) en 8e de finale aller de la Ligue des champions. Ce revers est le dernier en 2018. Depuis, ils ont disputé neuf matchs loin du Parc des Princes pour six victoires et trois matchs nuls.