Quand N'Golo Kanté dîne et joue à FIFA chez des inconnus après avoir raté son train

Après la victoire de Chelsea face à Cardiff (4-1), le champion du monde voulait rentrer à Paris pour passer du bon temps en famille mais il a malheureusement raté son Eurostar, a rapporté le site Sport Bible.

Pas grave, N’Golo Kanté a décidé de rebrousser chemin et de rester à Londres. L’ancien caennais s’est donc rendu dans la mosquée la plus proche pour aller se recueillir et prier. C’est alors qu’il a fait la rencontre d’un groupe d’amis qui était également dans le lieu de prières. Ces derniers l’ont invité à venir manger chez eux, ce que Kanté accepta.

Les heureux hôtes du Blue ont donc passé la soirée avec lui. Après avoir manger, ils ont joué à Fifa puis ont regardé l’émission Match of the Day, la version anglaise de Jour de Foot. Un moment inoubliable que le groupe d’amis à partager sur les réseaux sociaux. L'un d'eux a d'ailleurs raconté la soirée au site Football Stories.

It all started with Kanté missing his Eurostar to Paris, then Googling local mosque, next thing you know man's chomping on rice and curry in next mans yard, playing FIFA and watching himself on MOTD

— AbzzyRahman (@abz_gooner) 16 septembre 2018