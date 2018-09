Le PSG équipé par Jordan en Ligue des Champions

Le Paris Saint-Germain est entré dans une nouvelle ère. Le club de la capitale a annoncé, ce jeudi, un partenariat unique avec l’emblématique marque Jordan, filiale de de son équipementier Nike. Une première dans l’histoire du football.

Le club de la capitale et la marque de Michael Jordan ont œuvré pendant plus d’un an en coulisses pour finaliser cette collaboration d’une durée de trois ans et créer une collection exclusive, qui comptera plus de 90 produits de différentes gammes (performance, entraînement et lifestyle).

Sur le terrain, Neymar et ses coéquipiers porteront un maillot siglé du célèbre «Jumpman» uniquement pour la Ligue des champion avec une tunique blanche et une autre noire spécialement conçue cette occasion. Ils revêtiront pour la première fois ce nouveau maillot, ce mardi, à Liverpool pour leur entrée dans la plus prestigieuse compétition européenne.

«La collaboration entre le Paris Saint-Germain et la marque Jordan reflète l’ambition des deux marques d’associer performance, innovation et style. C’est une nouvelle étape dans notre projet de faire du Paris Saint-Germain l’une des plus grandes marques mondiales de sport en capitalisant sur l’approche avant-gardiste de nos racines parisiennes», s’est félicité le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi dans un communiqué.

«La marque Jordan et le Paris Saint-Germain occupent une position unique en matière de sport et de style. Notre association est naturelle. Nous sommes ravis à l’idée d’unir nos deux communautés de passionnés, désormais liées par la présence du « Jumpman » sur la poitrine des joueurs du Paris Saint-Germain», a confié, de son côté, Michael Jordan.

Les supporters peuvent se procurer, dès maintenant, cette collection en précommande sur le site du PSG. Elle sera également disponible, à partir de ce vendredi, dans les magasins du club parisien.