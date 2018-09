Slavia Prague-Bordeaux en Ligue Europa : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Passé par les barrages, Bordeaux se déplace sur le terrain du Slavia Prague, ce jeudi 20 septembre, pour son entrée en Ligue Europa. La rencontre est à suivre en direct et en intégralité à partir de 21h sur RMC Sport 1 et RMC Story.

Si tout se passe bien pour le club tchèque, en tête de son championnat avec sept victoires lors de ses huit premiers matchs, les Girondins ne peuvent pas en dire autant. Ils occupent la 19e place de Ligue 1 après cinq journées. Cette situation pourrait pousser Ricardo à faire tourner son équipe en vue des futures échéances dans l’Hexagone. D’autant que le club au scapulaire est engagé dans un nouveau marathon avec six matchs en deux semaines et demi. «Il y aura sûrement des changements avec la Coupe d’Europe mais nous n’allons pas tout révolutionner», a confirmé Eric Bédouet.

Pablo pourrait retrouver une place de titulaire au sein d’une défense bordelaise apparue une nouvelle fois fébrile contre Nîmes (3-3). «Il faut travailler les aspects défensifs», a insisté Bédouet, qui ne cède pas encore à la panique. «Il ne faut pas baisser la tête. Je ne suis pas inquiet car nos erreurs sont clairement perfectibles. Offensivement, c’est très dur si vous n’avez pas les qualités. Défensivement, c’est surtout une question de réglages.»

Mais les Girondins n’ont plus de temps à perdre. Surtout qu’après la République Tchèque, un nouveau déplacement délicat attend Jaroslav Plasil et ses coéquipiers sur la pelouse de Guingamp, lanterne rouge et en quête de ses premiers points en L1.