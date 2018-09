Bordeaux-Bègles - Clermont, 5e journée de Top 14 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Leader invaincu, Clermont se déplace sur la pelouse de Bordaux-Bègles, samedi 22 septembre, lors de la 5e journée de Top 14. Un match à suivre en direct sur Canal+ à partir de 14h45.

 La page de la saison dernière est bel et bien tournée. A l’heure de se rendre à Bordeaux, Clermont occupe seul la tête du championnat. Avec quatre ­victoires en autant de rencontres et 18 points sur 20 possibles, le bilan des Auvergnats est quasi parfait.

Engranger avant la Coupe d'Europe

Bien loin du calvaire vécu par les Jaunards l’an dernier, où ils avaient enchaîné les ­défaites (14) et les blessures pour terminer à une bien pâle 9e place. «Pour le moment, on a fait un bon début de ­saison, mais on n’a encore rien fait d’exceptionnel, a ­toutefois tempéré Franck Azéma. On ne va pas s’enflammer après quatre journées.»

Le champion de France 2017 ­espère en tout cas poursuivre sa série face aux Bordelais. D’autant que l’automne arrive et avec lui les matchs de Challenge européen, et surtout les test-matchs du XV de France en novembre, auxquels devraient être conviés la moitié des cadres de l’ASM.