Ligue Europa : l'OM s'incline à domicile face à l'Eintracht Francfort (1-2)

L'Olympique de Marseille a raté son retour en Ligue Europa jeudi 20 septembre, perdant chez lui contre l'Eintracht Francfort (1-2) après avoir pourtant dominé puis joué la dernière demi-heure en supériorité numérique.

Plus la même histoire. Battus à l'avant-dernière minute sur un but de Luka Jovic (89), après une horrible relance de Radonjic, l'OM a ouvert la nouvelle campagne dans la désolation d'un Vélodrome désert, «Geisterstadion», stade fantôme comme disent les Allemands pour huis clos. On était bien loin de l'ambiance de feu qui a fait vibrer la ville jusqu'en finale l'an dernier.

Les Olympiens n'ont pas su faire fructifier l'avantage tôt pris grâce à Lucas Ocampos (2). Ils ont manqué des occasions face à Kevin Trapp, l'ex-gardien du Paris SG, et ont concédé l'égalisation d'un but sur corner de Lucas Torro (52). Il fallait s'appeler Lucas pour marquer jeudi soir... Même après le deuxième jaune du Néerlandais Jetro Willems (59), ils n'ont pas su forcer le destin. Et pour couronner le tout, ils ont perdu Adil Rami, blessé à la cuisse droite dès la 6e minute.

Après deux victoires à Monaco (3-2) et contre Guingamp (4-0), ce nul sonne comme un coup d'arrêt, avant de se rendre à Lyon dimanche pour le choc de la 6e journée de Ligue 1.