Ligue Europa : Rennes remporte son premier match de poule en battant Jablonec (2-1)

Rennes a remporté jeudi 20 septembre son premier match de poule en Ligue Europa, en battant in extremis les modestes tchèques de Jablonec (2-1) grâce à un missile de Sarr et un pénalty marqué par Hatem Ben Arfa.

Sept ans que Rennes attendait de regoûter aux soirées européennes. Une attente pleine d'ambition mais aussi de craintes. Face à Jablonec, 8e du championnat tchèque et décrite dans Ouest-France par Jean-Daniel Beaugel, seul français évoluant dans ce pays, comme une équipe de «milieu de tableau de Ligue 2», l'occasion semblait belle.

Malgré un début de match parfois un peu brouillon offensivement, marqué par des frappes de Jordan Siebatcheu en pivot (13) et un coup-franc avec rebond de Clément Grenier (16e) facilement captés par Vlastibil Hruby, les Bretons avaient même pris les devants. Et de quelle manière ! Une volée foudroyante d'Ismaïla Sarr - pour le reste très décevant - dans la lucarne opposée, après un appui sur Benjamin André à l'entrée de la surface (1-0, 31) semblait lancer la soirée. Rennes a poussé laborieusement pour marquer un deuxième but, à l'image de la frappe d'André de 25 mètres magnifiquement détourné par Hruby (75).

«Malgré le but de Sarr, on est reparti avec moins de mouvement en deuxième (...) J'ai l'impression qu'on a joué avec une chape de plomb», a même jugé l'entraîneur Sabri Lamouchi. Ce dernier a donc lancé Hatem Ben Arfa à 25 minutes de la fin, déclenchant une clameur assourdissante dans le Roazhon Park. «J'ai rarement vu l'entrée d'un joueur déclencher autant de ferveur... A sa première entrée», a assuré le coach.

Un changement décisif pour les Rouge et Noir qui ont frôlé la désillusion quand les novices tchèques leur ont rappelé que dominer n'est pas (toujours) gagner. «Si (Ben Arfa) fait la même chose contre Paris, c'est pour moi, tournée générale !», a rigolé le technicien.