Les images impressionnantes d’un joueur de padel blessé après avoir traversé une vitre

Alors qu’il se battait pour remettre la balle en jeu au fond du court, l’immense mur vitré a cédé sous son poids. Il disputait alors un match de double avec Juan Martin Diaz au Masters du Portugal, l’un des compétitions phares de ce sport.

Très populaire dans la péninsule ibérique, en Espagne et au Portugal, le padel, ou tennis-padel est un mélange entre le squash et le tennis. Il se joue sur un terrain un peu plus petit qu’un court de tennis mais qui est entouré de murs vitrés qui peuvent être utilisées par les joueurs au cours des échanges.

Incredible scenes in the semifinals of the Portugal Padel Masters.





Paquito is hospitalized but okay: had to withdraw from the semis when he was about to win pic.twitter.com/4rqPTAhTsw

