Comment sont décernés les trophées «The Best» ?

La 3e cérémonie des trophées «The Best», décernés par la Fifa, se tient, ce lundi 24 septembre, à Londres avec des distinctions dans plusieurs catégories comme le meilleur joueur, la meilleure joueuse, le meilleur gardien ou le meilleur entraîneur.

Cette année, les trois finalistes pour le titre de meilleur joueur sont le double lauréat Cristiano Ronaldo, vainqueur d’une troisième Ligue des champions consécutives avec le Real Madrid et meilleur buteur de la compétition, Luka Modric, qui en a fait de même avec le club espagnol et a atteint avec la Croatie la finale de la Coupe du monde, où il a été élu meilleur joueur, et Mohamed Salah, meilleur buteur de la Premier League (32 buts) et finaliste de la Ligue des champions.

De leur côté, Didier Deschamps, champion du monde avec les Bleus, et Zinedine Zidane, qui a raflé une troisième Ligue des champions à la tête du Real Madrid, se disputent, avec le sélectionne croate Zlatko Dalic, le trophée de meilleur entraîneur. Hugo Lloris figure, lui, parmi les trois finalistes au titre de meilleur gardien avec le Belge Thibaut Courtois et le Danois Kasper Schmeichel.

Pour le trophée de meilleure joueuse, l’attaquant norvégienne de l’OL Ada Hegerberg, sa coéquipière Dzsenifer Marozsan et la Brésilienne Marta sont les trois finalistes. Enfin, Reynald Pedros, vainqueur de la Ligue des champions féminine et du championnat de France avec Lyon, est nommé dans la catégorie de meilleur entraîneur pour le football féminin avec Asako Takakura et Sarina Wiegman.

Mais comment les vainqueurs de chaque catégorie sont-ils désignés ? Le règlement de la Fifa indique que «les lauréats des prix du meilleur joueur de la Fifa et du meilleur entraîneur de la Fifa pour le football masculin sont sélectionnés par un jury international composé des sélectionneurs actuels de toutes les équipes nationales masculines (un par équipe), des capitaines actuels de toutes les équipes nationales masculines (un par équipe), d’un(e) journaliste spécialisé(e) de chaque territoire représenté par une équipe nationale, ainsi que des supporters/trices du monde entier inscrits sur FIFA.com.»

Et il en est de même pour «les lauréat(e)s des prix de la meilleure joueuse de la FIFA et du/de la meilleur(e) entraîneur(e) de la FIFA pour le football féminin». Les quatre composantes du jury disposent du même poids électoral. C’est-à-dire que le vote des sélectionneurs/sélectionneuses, des capitaines, des journalistes spécialisés et des supporters comptent chacun pour un quart, quel que soit le nombre de votants dans chacune des catégories. Pour le trophée du meilleur gardien, «le lauréat est sélectionné par un panel d’experts du football (composé d’anciens gardiens de buts et attaquants) désignés par la FIFA.»