Trophées Fifa 2018 : Luka Modric sacré joueur de l'année

Le Croate Luka Modric (32 ans) a été sacré meilleur joueur de l'année 2018 lors de la cérémonie des trophées Fifa 2018, lundi à Londres.

Le meneur du jeu du Real Madrid, triple champion d'Europe, et de la Croatie, finaliste de la Coupe du monde, a devancé le Portugais Cristiano Ronaldo et l'Egyptien Mohamed Salah.

Voici la liste des vainqueurs des trophées Fifa 2018, décernés lundi à Londres :

Meilleur joueur



Luka Modric (CRO/Real Madrid)





Meilleur gardien de but



Thibaut Courtois (BEL/Real Madrid, anciennement Chelsea)





L'équipe de l'année



David De Gea (ESP/Manchester United) - Dani Alves (BRE/Paris SG), Raphaël Varane (FRA/Real Madrid), Sergio Ramos (ESP/Real Madrid), Marcelo (BRE/Real Madrid) - Luka Modric (CRO/Real Madrid), N'Golo Kanté (FRA/Chelsea), Eden Hazard (BEL/Chelsea) - Lionel Messi (ARG/FC Barcelone), Kylian Mbappé (FRA/Paris SG), Cristiano Ronaldo (POR/Real Madrid)





Meilleure joueuse



Marta (BRA/Orlando Pride)





Entraîneur d'équipe masculine



Didier Deschamps (FRA/France)





Entraîneur d'équipe féminine



Reynald Pedros (FRA/Lyon)





Trophée Puskas du plus beau but



Mohamed Salah (Liverpool)