Dijon-Lyon, 7e journée de Ligue 1 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Lyon se déplace, ce mercredi 26 septembre à Dijon, pour le compte de la 7e journée de Ligue 1. La rencontre serra à suivre en direct et en intégralité à partir de 19h sur beIN SPORTS MAX 5.

Perdre à Reims et s’imposer à Manchester City. S’incliner face à Nice et étriller Marseille. C’est tout le paradoxe de Lyon cette saison, et même de ces dernières années. Le club rhodanien est capable de réaliser de grandes performances contre de grosses équipes, mais il se montre souvent à la peine quand il s’agit d’affronter des formations supposées plus faibles. Comme Dijon. Des Lyonnais aux deux visages, qui n’affichent pas le même état d’esprit en fonction de l’adversaire.

Les deux succès de prestige sur la pelouse des Citizens en Ligue des champions et lors de la venue de l’OM, au sortir d’une rencontre insipide à Caen, sont la parfaite illustration de ce syndrome qui touche les joueurs de Bruno Genesio. De quoi laisser craindre une rechute des Gones, privés de Nabil Fékir (blessé), en Bourgogne ? «J’espère qu’on aura appris de nos dernières erreurs, a confié, ce mardi, l’entraîneur lyonnais. (…) Mais les déclarations des uns et des autres laissent penser que ça commence à rentrer.»

D’autant que le club de Jean-Michel Aulas ne peut plus se permettre de laisser des points en route, alors qu’il est déjà relégué à huit points du PSG. Bertrand Traoré et ses coéquipiers devront afficher la même détermination entrevue au cours de leurs deux dernières rencontres matchs pour ne pas connaître une nouvelle déconvenue. «L’an passé, on a gagné là-bas (5-2), mais on a souvent été mis en danger. On devra faire les efforts pour bien défendre, pour garder notre solidité, comme lors de nos deux derniers matchs», a insisté Genesio.

Et pour y parvenir, il a prévu de faire des changements dans son onze de départ au cœur d’un enchaînement de rencontres. Mais ce n’est pas sans risques. Il va devoir trouver le bon équilibre pour faire souffler certains joueurs et intégrer d’autres sans enrayer l’embellie lyonnaise. «On enchaîne les matchs et il faut concerner tout le monde, a-t-il expliqué. On doit bien doser cela. Il y a une gestion à prendre en compte, tout en gardant notre dynamique actuelle. Mais la qualité de notre effectif devrait permettre de la poursuivre».