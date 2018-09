Nantes-Nice, 7e journée de Ligue 1 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Nice se déplace, ce mardi 25 septembre, à Nantes en ouverture de la 7e journée de Ligue 1. La rencontre sera à suivre en direct et en intégralité à partir de 19h sur Canal+ Sport.

La patte Vieira tarde à se faire sentir du côté de Nice. En ce début de saison, le club azuréen ne compte que sept points en six rencontres à l’heure de se rendre à Nantes, où la crise couve. Un maigre bilan qui place le club azuréen en bas de tableau, à une bien pâle 15e place. Et pourtant, après un départ compliqué (deux défaites, un nul), les hommes de l’ancien international français étaient parvenus à enchaîner deux victoires consécutives avant de retomber dans leurs travers, samedi dernier, à Montpellier (1-0).

«Entre nous-même, on doit sonner l’alarme le plus tôt possible et ne pas attendre une série négative», a lancé, ce lundi, Dante. Arrivé cet été en provenance de New York, Patrick Vieira n’a toujours pas trouvé la bonne osmose, ni la recette pour permettre à Nice de s’affirmer pleinement dans ce championnat. «On manque de consistance», a regretté l’entraîneur des Aiglons, qui sera privé de Mario Balotelli (blessé).

«On doit trouver une base et une stabilité au niveau de l’état d’esprit, de la concentration et de l’agressivité», a insisté, de son côté, Dante. Et le plus rapide sera le mieux pour les Niçois, car après leur déplacement à Nantes, ils recevront l’armada du PSG.