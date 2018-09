Grand Prix de Russie de Formule 1 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

A l’entame de la dernière ligne droite de la saison, la Formule 1 a rendez-vous, ce dimanche 30 septembre, à Sotchi pour le Grand Prix de Russie. La course est à suivre en direct et en intégralité à partir de 13h10 sur Canal+.

Sebastian Vettel reverra-t-il Lewis Hamilton ? A six courses de la fin de saison, le pilote Ferrari accuse 40 points de retard sur le Britannique, qui reste sur deux succès en Italie et à Singapour. Ces Grands Prix étaient pourtant promis à la Scuderia, mais elle s’est manquée et à laisser filer la victoire au profit de la Mercedes d’Hamilton. Et le passage sur l’autodrome de Sotchi ne laisse présager rien de bon pour Vettel dans la course au titre.

L’Allemand ne s’est encore jamais imposé sur le sol russe, où les Flèches d’Argent sont, elles, invaincues depuis 2014. Mais il ne veut pas s’avouer vaincu. «La Russie nous convient de mieux en mieux au fil des ans, donc on devrait y être bien, a confié l’ancien pilote Red Bull, 2e l’année dernière. Notre voiture fonctionne partout, c’est l’une de ses grandes forces.»

C’est le moment ou jamais de le démontrer pour Vettel, qui croit toujours en ses chances de décrocher une 5e couronne mondiale. «Il reste encore du chemin avant la fin de saison avec beaucoup de points à aller chercher», a-t-il insisté.

Mais il va devoir batailler ferme, car Lewis Hamilton n’a pas l’intention de relâcher la pression, même s’il peut se contenter de ne remporter qu’une course et de finir deuxième de toutes les autres derrière Vettel pour être sacré. «Je me dis que je dois gagner toutes les courses, a lancé Hamilton. C’est aussi simple que ça. Nous allons continuer à tout donner.» De quoi sérieusement compliqué la tâche de Sebastian Vettel au volant de sa Ferrari.