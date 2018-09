PSG-Reims, 7e journée de Ligue 1 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le PSG reçoit Reims mercredi 26 septembre en clôture de la 7e journée du championnat de France de Ligue 1. La rencontre sera diffusée en direct et en intégralité sur Canal+ à partir de 21h.

Après la dernière victoire à Rennes, la 6e de la saison en autant de match joué, l'ogre parisien a l'occasion d'enchaîner avec la réception de Reims qui n'a plus mis un but depuis un mois et qui reste sur deux 0-0 de suite.

Pour ce match, Thomas Tuchel pourrait accorder du temps de jeu à des joueurs peu vus depuis le début du championnat, afin de faire souffler certains organismes dans l'optique du déplacement à Nice samedi puis du match de Ligue des Champions contre l'Etoile Rouge de Belgrade mardi. Julian Draxler, Christopher Nkunku ou Thimothy Weah pourraient tous profter de la main tendue par le coach.

A Reims, ce déplacement au Parc des Princes où de nombreuses formations s'y cassent les dents, laisse peu d'espoirs. Et c'est davantage le match à Nîmes, samedi, qui fera figure d'objectif numéro 1 cette semaine, avec à la clé à aller chercher une victoire précieuse face à un concurrent au maintien.