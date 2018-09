Vidéo : échange tendu entre Paul Pogba et José Mourinho à l'entraînement

Rien ne va plus entre Paul Pogba et José Mourinho. Au lendemain de l’élimination de Manchester United en Coupe de la Ligue pour Derby County, les deux hommes ont un accrochage, ce mercredi, à l’entraînement devant les caméras de Sky Sports.

La tension était palpable au centre d’entraînement de Red Devils. Pogba est arrivé sur le terrain en trottinant, mais il a à peine eu le temps de saluer ses coéquipiers et les membres du staff, que Mourinho lui a glissé quelques mots, qui n’ont pas été du goût de l’international tricolore. Si la teneur des propos du coach portugais ne sont pas audibles, il suffit de voir le regard noir jeté par l’ancien turinois à son entraîneur et le vif échange qui s’en est suivi pendant de longues secondes pour comprendre que le torchon brûle plus que jamais entre les deux hommes.

Cet accrochage est un nouvel épisode dans la brouille qui dure depuis plusieurs mois. L’avant-dernier en date ne remonte qu’à quelques heures plus tôt quand José Mourinho avait décidé de destituer la «Pioche» de son rôle de vice-capitaine. «La seule vérité est que j’ai pris la décision de ne plus faire de Paul Pogba le second capitaine. Je suis le manager. Je prends ces décisions, il n’y a aucun problème», avait indiqué The Special One.

Une annonce en guise sûrement de représailles après les déclarations du Français à l’issue du match nul, le week-end dernier, contre Wolverhampton (1-1) à Old Trafford. «On est à la maison et on doit jouer bien mieux que ça contre les Wolves. On est là pour attaquer», avait-il lancé. Ce climat délétère lattant devrait relancer les rumeurs d’un départ du milieu de terrain au mercato d’hiver. A moins que José Mourinho ne résiste pas aux résultats médiocres des Red Devils en ce début de saison…