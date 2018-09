France-Belgique, quarts de finale de Coupe du monde féminine : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L'équipe de France féminine affronte la Belgique, vendredi 27 septembre, en quarts de finale de la Coupe du monde 2018. Un match à suivre en direct sur Canal+ Décalé à partir de 18h20.

L’objectif n’est plus très loin. Opposée à la Belgique en quart de finale du Mondial de basket à Tenerife (Espagne), l’équipe de France féminine se voit offrir une opportunité de rallier le dernier carré. Et ainsi de se rapprocher un peu plus d’une première médaille mondiale depuis 1953.

Attention aux Belges

Mais avant de penser au podium, les joueuses de Valérie Garnier vont devoir se concentrer sur les Belges, troisièmes de l’Eurobasket 2017. «A nous d’être à la hauteur de cet événement, parce qu’avoir peut-être l’opportunité d’aller en demi-finale, ça n’a pas été fait depuis très longtemps», a confié la sélectionneuse. A Diandra Tchatchouang et ses coéquipières de répondre présentes.