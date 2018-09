Lille-OM, 8e journée de Ligue 1 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L'OM se déplace à Lille dimanche 30 septembre en clôture de la 8e journée du championnat de France de Ligue 1. La rencontre sera diffusée en direct et en intégralité sur Canal+ à partir de 21h.

Alors que Paris, à la faveur d'un départ express, a déjà fait le trou au classement, deux de ses trois poursuivants les plus proches (avec Lyon, 13 points) s'affrontent dans une rencontre qui promet.

Le Losc est l'équipe surprise de ce début de championnat. Portés par l'Ivoirien Nicolas Pépé (4 buts, 3 passes décisives), les Lillois proposent depuis plusieurs semaines un jeu alléchant qui repose sur une assise défensive retrouvée incarnée par Adama Soumaoro, suspendu contre l'OM et qui manquera terriblement à son équipe. Même la dernière défaite subie in extremis à Bordeaux (1-0) paraissait imméritée tant le jeu déployé ce soir là par les hommes de Christophe Galthier avait été séduisant.

Marseille a connu un destin opposé lors de l'ultime journée. Restant sur deux défaites de rang, les Olympiens ont bien failli connaître un début de mini crise face à Strasbourg. C'était sans compter sur l'opportunisme de l'ancien Monégasque Valère Germain, buteur libérateur au bout du temps additionnel (3-2). Malgré cette victoire, l'OM a encaissé ses 12 et 13e buts de la saison et sa défense, la 2e plus mauvaise de Ligue 1, a donné d'inquiétants signes de faiblesse. A elle de se racheter contre Lille.