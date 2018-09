Vidéo : suivez en direct la Ryder Cup 2018

Les meilleurs joueurs européens et américains se retrouvent de vendredi à dimanche pour s’affronter lors de la Ryder Cup. Une compétition à suivre en direct sur notre site.

L’Hexagone va être le centre du monde pendant trois jours. Troisième compétition la plus médiatisée de la planète, derrière la Coupe du monde de football et les Jeux olympiques (elle sera diffusée dans 180 pays et suivie par un milliard de téléspectateurs), l’historique Ryder Cup pose pour la première fois ses valises sur le parcours de l’Albatros du Golf national, à Guyancourt (Yvelines), à partir de vendredi et jusqu’à dimanche.

Les meilleurs joueurs américains et européens s’y affronteront. Le public sera également très nombreux, puisque près de 60 000 spectateurs par jour sont attendus. Il ne reste d’ailleurs plus aucune place disponible à la vente. Ce sera l’occasion pour le public français d’admirer les stars du swing, mais aussi de se familiariser avec un sport encore méconnu en France – seulement 12 % de Français affirment s’intéresser au golf, selon un sondage publié la semaine dernière par Odoxa pour RTL – notamment en raison de son image élitiste.

Le grand retour du Tigre

Sur les fairways, la présence du plus célèbre golfeur de l’Histoire, Tiger Woods, est très attendue. En cure pour soigner son addiction aux médicaments il y a encore un an, le Tigre a effectué un retour spectaculaire : vainqueur le week-end dernier de son 80e tournoi au prestigieux Tour Championship, il se retrouve dans l’équipe américaine. Celui qui détient le record de semaines consécutives au premier rang mondial (281 semaines) sera très bien entouré à Guyancourt. Il pourra compter, entre autres, sur le vétéran Phil Mickelson, Jordan Spieth ou encore Justin Thomas pour tenter de conserver le titre. La dernière fois que les Américains ont gagné deux Ryder Cup consécutives remonte à 1993.

Aucun Français retenu

En face, l’équipe des Européens essaiera de déjouer les pronostics, même si cela s’annonce ardu. Pour ce faire, le capitaine, Thomas Bjorn, s’appuiera sur Francesco Molinari, Justin Rose, Rory McIlroy ou l’expérimenté Sergio Garcia. Seule déception, l’absence de Français dans les rangs de cette Team Europe pour cette grande représentation à domicile. «C’est une vraie déception», a commenté le retraité Thomas Levet, vainqueur de la compétition en 2004. «Alexander Levy, qui était notre meilleure chance, était dans les clous jusqu’au mois de mai. Et quand les grands tournois sont arrivés, il a un peu peiné.»