Ligue 1 : Paris gagne sans trembler à Nice (0-3)

En déplacement sur le terrain de Nice samedi pour la 8e journée de Ligue 1, le PSG s'est imposé par trois buts à zéro. Neymar a marqué un doublé et permet à Paris de poursuivre son cavalier seul en tête du championnat.

Huit matchs et autant de victoires pour les joueurs de Thomas Tuchel. Les Parisiens ont évité le match-piège en ouvrant le score dès la 22e minute. Après une percée sur le côté droit, Christopher Nkunku centre en retrait. La balle passe sous le pied de Kylian Mbappé et arrive sur Moussa Diaby. Le titi transmet le cuir à Neymar qui enroule une merveille de frappe pour tromper Walter Benitez (0-1, 22e).

Le Brésilien pensait même s'offrir un doublé avant la pause mais son but, sur un service de Kylian Mbappé qui effectuait son retour après trois matchs de suspension, est refusé pour un hors-jeu de l'international français.

Partie remise pour les champions de France qui ont marqué dès la reprise du second acte. Mbappé voit sa frappe contrée par le portier niçois mais Nkunku a suivi et marque le but du break (0-2, 47e).

Un record égalé pour le PSG

L’OGC Nice, déjà en difficulté, a vu la situation s’empirer à l’heure de jeu. Wylan Cyprien est expulsé pour un deuxième carton jaune, à la suite d’un coup de coude sur Neymar.

Alors que Paris multiplie les occasions c’est finalement le numéro 10 du PSG qui va s’offrir un doublé. Le Brésilien profite d’une offrande de Mbappé pour clôturer la marque dans le temps additionnel (0-3, 90+3).

Avec cette victoire, le Paris Saint-Germain conforte sa première place au classement de Ligue 1 avec 24 points. Le club parisien égale le record datant de la saison 1936-1937 de l’Olympique Lillois : huit victoires en autant de matches. Autre record, en cours celui-ci, Paris a gagné toutes ses rencontres en marquant au moins trois buts. De son côté, Nice occupe la 11e place avec 10 points avant les autres rencontres de la journée.