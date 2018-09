Ligue 1 : Lille écoeure l'OM (3-0) et prend la deuxième place

En s’imposant face à l’OM (3-0), dimanche soir, Lille s’est offert, seul, la deuxième place du championnat de France, derrière l’intouchable PSG.

Après une première période plutôt équilibrée, les hommes de Christophe Galtier ont d’abord pris l’avantage grâce à deux penalties obtenus à la suite de deux fautes commises sur l’inévitable Nicolas Pepe. Le premier a été transformé par l’Ivoirien, qui s’est fait justice lui-même (65e), le second par Jonathan Bamba (86e). Puis les joueurs du Losc ont conclu leur sublime succès grâce à une nouvelle réalisation de Bamba (89e).

Un net et joli succès des Dogues au stade Pierre-Mauroy qui renvoient des Marseillais, qu’ils n’avaient plus battu depuis cinq ans, dans leurs doutes. Les Phocéens enregistrent leur troisième défaite de la saison et inquiètent.

Tout l’inverse des Lillois qui confirment leur très bon début de saison face à une «grosse écurie», eux qui restaient sur un exercice 2017-2018 catastrophique, que ce soit sur et en dehors du terrain. Le vent semble avoir tourné dans le Nord de la France. Et il faudra bien compter sur les Lillois.