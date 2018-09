Mercedes offre la victoire à Hamilton en Russie

Lewis Hamilton a remporté, ce dimanche, le Grand Prix de Russie devant son coéquipier Valtteri Bottas. Vainqueur de sa 3e course consécutive, le pilote Mercedes compte désormais 50 points d'avance en tête du championnat du monde sur Sebastian Vettel, 3e à Sotchi.

LLe dénouement de cette course s’est tenu peu avant la mi-course. Alors qu’il occupait la deuxième place, derrière Max Verstappen qui ne s’était pas encore passé par les stands, Valtteri Bottas, auteur de la pole, a été prié par son équipe de laisser passer Lewis Hamilton. A contrecœur, le Finlandais s’est exécuté, offrant sur un plateau la victoire au Britannique, qui a profité de l’arrêt de Verstappen au 43e tour pour prendre les commandes pour ne plus jamais les quitter.

Bottas a pourtant demandé à Mercedes de récupérer sa première place dans le dernier tour dans l’espoir de décrocher sa première victoire de l’année. En vain. Et ce n’est pas la demande d’Hamilton de l’accompagner sur la première marche du podium qui a atténué son amertume. «Valtteri a été exceptionnel tout le week-end, et il a été un vrai gentleman de me laisser passer, a ajouté l’Anglais. Ça reste un excellent résultat pour l'équipe avec ce doublé. En temps normal, nous en serions ravis. C'est vraiment dommage pour Valtteri, il méritait de gagner.»

Grâce à cette consigne (autorisée), le quadruple champion du monde a signé son 8e succès de la saison (le 70e de sa carrière), mais il a surtout creusé l’écart en tête du classement des pilotes dans sa quête d’une cinquième couronne mondiale pour compter 50 points d’avance, soit l’équivalent de deux victoires, sur Vettel à seulement cinq courses de la fin de la saison. Un écart qui parait rédhibitoire pour l’Allemand avant de se rendre, la semaine prochaine au Japon, où Lewis Hamilton a remporté trois des quatre derniers Grands Prix.