Une grille cède lors de Montpellier-Nîmes, le match interrompu quelques minutes

Le duel entre voisins Montpellier-Nîmes a été interrompu pendant sept minutes, dimanche, après qu’une grille du stade de la Mosson a cédé sous la pression des supporters montpelliérains.

Après l'ouverture du score signée Ambroise Oyongo (28e), une porte s’est ouverte à la suite de la pression des supporters, conduisant l’arbitre, Ruddy Buquet, à interrompre le match.

Une deuxième interruption

Selon les informations de beIN SPORTS qui diffuse la rencontre, un supporter a eu le nez cassé et un autre est légèrement blessé. Les stadiers et le service de sécurité du stade de la Mosson ont ensuite fixé le grillage et la rencontre a pu reprendre, sept minutes après.

La rencontre a une nouvelle fois été interrompu après le troisième but de Montpellier (79e). Des supporters héraultais se sont introduits sur la pelouse, ce qui a entraîné l'entrée des CRS.

Pour rappel, il y a un an tout pile, le 30 septembre 2017, un grillage s’était effondré à Amiens et 29 supporters de Lille avaient été blessés.