Ligue des champions : à quitte ou double pour José Mourinho à la tête de Manchester United

José Mourinho joue une partie de son avenir sur le banc de Manchester United lors de la réception, mardi soir, de Valence pour le compte de la 2e journée de Ligue des champions.

Si un une défaite ne mettrait pas en péril le futur des Red Devils dans cette C1, elle aurait en revanche des airs de fin d’aventure pour «The Special one».

Zinedine Zidane en attente

Battus par West Ham (3-1) en championnat, les Red Devils connaissent leur pire départ depuis 29 ans et sont déjà éliminés de la Carabao Cup (la Coupe de la Ligue anglaise).

Pour ne rien arranger à ce triste bilan, les relations avec plusieurs cadres de l’effectif (Paul Pogba, Alexis Sanchez) sont houleuses. Après deux saisons correctes, la troisième semble être de trop pour Mourinho, comme au Real Madrid et à Chelsea avant… D’ailleurs en coulisses, la piste Zinedine Zidane prend de plus en plus d’ampleur.