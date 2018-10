Tyson Fury veut faire de Deontay Wilder « une limonade »

A deux mois de son combat tant attendu contre Deontay Walter à Los Angeles, Tyson Fury a lancé les hostilités.

« C’est un citron et je vais le presser, a lancé le Britannique lundi lors d’une conférence de presse à Londres. Je vais en faire de la limonade.»

Alors que les spécialistes font de Wilder le favori de ce combat, l’ancien champion du monde des lourds Tyson Fury a refusé le statut de « challenger ». « Je ne suis le challenger de personne. Je suis le champion du monde des lourds sortant, la crème de la crème. Ce sera deux champions qui s’entrechoquent », a déclaré le controversé « Gipsy King ».

Agé de 30 ans, Fury est l’ancien champion IBF, WBA et WBO de la catégorie-reine. Il a repris sa carrière en 2018 après trois années de pause et de controverses. Il est invaincu et affiche à son palmarès 27 victoires, dont 19 par KO.

« Quand je dis que je suis le meilleur, le plus méchant type de la planète, je pense chaque mot. Quand je pense à Tyson Fury, je pense à un KO dévastateur. Il sait qu’il va prendre un KO », a répondu l’Américain invaincu en 40 combats. « Il va ressentir de la douleur comme jamais dans sa vie », a-t-il ajouté.