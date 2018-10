16e de finale de la Coupe de la Ligue : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Les 16es de finale de la Coupe de la Ligue, programmés le mardi 30 et mercredi 31 octobre, marquent l’entrée en lice des formations de Ligue 1, hormis les clubs européens. L’ensemble des rencontres est à suivre en direct et en intégralité sur Canal+ Sport, Foot+, France 3, France 3 Régions et France TV Sport.

Mardi 30 octobre

18h45 : Montpellier-Nantes sur Canal+ Sport



21h05 : Strasbourg-Lille sur Canal+ Sport

Mercredi 31 octobre

18h45 : Nice-Auxerre sur Canal+ Sport



21h05 : Nîmes-Saint-Etienne sur Canal+ Sport et France 3



21h05 : Toulouse-Lorient sur Foot+ et France 3 Régions



21h05 : Dijon-Caen sur Foot+ et France 3 Régions



21h05 : Metz-Amiens sur Foot+ et France 3 Régions



21h05 : Guingamp-Angers sur Foot+ et France 3 Régions



21h05 : Reims-Orléans sur Foot+ et France TV Sport



21h05 : Le Havre-Troyes sur Foot+ et France TV Sport