Vahid Halilhodzic nouvel entraîneur du FC Nantes

Fragilisé par des résultats en-deçà des attentes de la direction du club, l'entraîneur portugais du FC Nantes Miguel Cardoso a été limogé ce mardi. Vahid Halilhodzic, visage bien connu des spectateurs de Ligue 1, prend sa succession.

Le Franco-Bosniaque a signé un contrat de deux ans, a fait savoir la direction du club.

L'ancien entraîneur de Lille, du Paris SG, de Rennes, qui a aussi été sélectionneur de l'Algérie et du Japon, a dirigé mardi après-midi son premier entraînement avec son staff composé de Patrick Collot et Cyril Moine et de l'entraîneur des gardiens Willy Grondin.