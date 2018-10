Astana-Rennes en Ligue Europa : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Rennes se déplace, ce jeudi 4 octobre, au Kazakhstan pour affronter Astana pour la 2e journée de Ligue Europa. La rencontre est à suivre en direct et en intégralité à partir de 16h sur RMC SPORT 1.

Le Stade Rennais a parfaitement entamé sa campagne européenne. Et le club breton, qui dispute sa première phase de groupes depuis 2011/2012, peut remercier Hatem Ben Arfa. Entré en jeu peu après l’heure de jeu pour sa première apparition sous ses nouvelles couleurs, l’ancien parisien avait transformé un penalty, obtenu par Siebatcheu, pour offrir la victoire et les trois points aux Rennais.

Mais Ben Arfa ne pourra pas récidiver dans la capitale kazakhe, ni Ismaïla Sarr, auteur de l’ouverture du score face aux Tchèques et touché à la cheville face à Toulouse. Sabri Lamouchi a décidé d’épargner à ses deux joueurs le plus long déplacement de l’histoire du club (près de 6000 kilomètres).

Ces deux absences profitent à plusieurs joueurs de connaître leur première convocation dans le groupe. C’est le cas de Jakob Johansson, recruté cet été et remis de blessure et des jeunes Matthieu Huard et Baptiste Gautier, habitués à évoluer avec la réserve.

Ce déplacement sera aussi l’occasion de retrouvailles avec du milieu Brésilien Pedro Henrique, qui a évolué à Rennes de 2014 à 2017 et qui est prêté cette saison à Astana par le PAOK Salonique. Mais également de retrouver la confiance après une série de quatre matchs sans la moindre victoire en championnat avant de se rendre, dimanche, à Monaco. «On espère profiter de la Ligue Europa pour retrouver nos valeurs et nos fondamentaux», a ainsi glissé Lamouchi.