Equipe de France : quels changements en défense et au milieu pour Didier Deschamps ?

Alors qu’il avait conservé son groupe de champions du monde en septembre – hormis Lloris et Mandanda blessés –, Didier Deschamps, qui livrera jeudi sa liste pour les matchs contre l’Islande (11 octobre) et l’Allemagne (16 octobre), doit faire face à plusieurs forfaits.

Privé de Samuel Umtiti ainsi que d’Adil Rami et Benjamin Mendy en défense mais également de Corentin Tolisso, le patron des Bleus va devoir faire appel à de nouveaux joueurs ou bien d'anciens internationaux. Tour d'horizon des joueurs susceptibles d'être convoqués.

En défense : Digne, Zuma, Mendy, Laporte… ?

Du côté des défenseurs, ce sont deux joueurs qui ont déjà connu la sélection qui partent favoris pour intégrer la liste d'octobre de Didier Deschamps. Les deux évoluent d'ailleurs ensemble du côté d'Everton (Premier League) : Lucas Digne et Kurt Zouma. L'ancien Barcelonais et l'ancien de Chelsea brillent avec les Toffees depuis le début de la saison. Autres joueurs dans le viseur du sélectionneur : le latéral de l'Olympique lyonnais Ferland Mendy et le défenseur central du FC Barcelone Clément Lenglet. Enfin, quid d'Aymeric Laporte (Manchester City) ?

Au milieu : Ndombele, guendouzi… ?

Chez les milieux de terrains, ils sont nombreux à frapper à la porte des Bleus. Mais le problème, c'est qu'il n'y aura qu'une place à prendre avec l’absence de Corentin Tolisso. Si Adrien Rabiot ne devrait pas être appelé, les Lyonnais Tanguy Ndombele et Houssem Aouar sont pressentis, eux qui réalisent un début de saison des plus performants. Et que dire du jeune Mattéo Guendouzi qui crève l'écran avec Arsenal. A moins que le patron des Bleus ne décide de prendre son éternel lieutenant, Moussa Sissoko (Tottenham)