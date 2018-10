Ligue des champions : le PSG et Neymar écrasent l'Etoile Rouge de Belgrade (6-1)

Le PSG a écrasé, ce mercredi, l'Etoile Rouge de Belgrade lors de la 2e journée de Ligue des champions (6-1). Un large succès qui porte l'empreinte de Neymar, auteur d'un triplé sur la pelouse du Parc des Princes.

A la veille d’affronter l’Etoile Rouge de Belgrade, il avait lui-même assuré ne pas être encore à 100% de sa forme. Mais, après sa blessure de la saison dernière, sa Coupe du monde manquée avec le Brésil ou encore les critiques à son égard, Neymar semble ne plus en être très loin. Il a en tout cas confirmé son regain de forme et sa montée en puissance pour guider le PSG sur le chemin du succès. Pour son 40e match sous les couleurs parisiennes, l’ancien barcelonais n’a pas fait dans la demi-mesure.

Dans un rôle de numéro 10 qui lui sied à merveille, l’homme qui valait 222 millions d’euros a été étincelant avec des dribbles, des accélérations, des actions et un triplé de grandes classes. Bien loin de sa prestation insipide réalisée, deux semaines plus tôt, à Liverpool (3-2). Il a d’abord fait l’étalage de sa précision sur coup de pied arrêté avec un coup-franc, qu’il avait obtenu, parfaitement enroulé (20e). Moins de trois minutes plus tard, il s’est mué en renard des surfaces pour propulser le ballon au fond des filets sur un centre de Kylian Mbappé (22e). Le capitaine de la Seleçao a ensuite eu plusieurs balles de triplé entre les pieds, mais il a manqué de précision ou a buté sur le gardien adverse (29e, 45e, 50e, 52e).

Neymar a finalement parachevé son oeuvre d’un nouveau coup-franc expédié en pleine lucarne (80e). De quoi sortir dans la foulée sous une ovation appuyée du Parc des Princes. Avant ce petit bijou, ses trois compères de l’attaque, Edinson Cavani (37e), Angel Di Maria (41e) et Mbappé (70e), s’étaient chargés d’enfoncer le clou, alors que Marko Marin (74e) avait sauvé l’honneur pour Belgrade. Enfin lancés sur la scène européenne, Paris et Neymar sont prêts pour dimanche et la réception de Lyon en championnat.