Pourquoi Justin Kluivert a brandi un maillot «Nouri 34» après son but avec la Roma

En guise de célébration, le fils de Patrick Kluivert, qui a inscrit son premier but sous les couleurs de la Louve, a rendu un hommage poignant à son ancien coéquipier de l’Ajax Amsterdam, Abdelhak Nouri.

Plongé dans le coma il y a plus d’un an et toujours dans un état préoccupant, ce jeune joueur 21 ans évoluait à l’Ajax avec le nouvel attaquant de la Roma lorsque cela lui est arrivé le 8 juillet 2017. Cet ancien espoir, surnommé «Appie», s’était effondré lors d’un match amical en Autriche entre l’Ajax et le Werder Brême.

Un accident qui avait suscité bon nombre de réactions et de témoignages de soutien, un hashtag #StayStrongAppie circule d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Si le jeune homme de 21 ans peut désormais communiquer avec son entourage, comme l’a confié dernièrement sa famille, son état reste préoccupant.

Très proche de lui, Kluivert ne l'oublie jamais et lui rend hommage à chaque but inscrit. Arrivé cet été en Italie, il a également décidé de porter le numéro 34 pour lui rendre hommage.

This is amazing





Justin kluivert scored a goal and dedicated it to nouri who suffered permanent brain damage





Proof that football is the beautiful game pic.twitter.com/qUss1awgea

— Alfie (@LethaLucas27) 2 octobre 2018